¡Al puro estilo de Juanga! Pedrito Sola es entrevistado por él mismo y revela cuál es su fetiche

Al puro estilo de Juan Gabriel, Pedro Sola se atrevió a entrevistarse así mismo gracias a la ayuda de la tecnología, el conductor de Ventaneando se sinceró con él mismo y habló de todo desde su infancia, sus mayores miedos y hasta de sus fetiches.

Pedro Sola, sin duda alguna se ha convertido en una de las personalidades favoritas de la televisión mexicana y es que gracias a su elocuencia, espontaneidad y gracia se ha robado el corazón de millones de televidentes que a diario lo ven y lo siguen tanto en televisión como en redes sociales.

Y es que en esta ocasión Pedro Sola tuvo la gran oportunidad de entrevistar a “Pedrito Sola” pues se atrevió a preguntarse lo que muchos han querido y por pena o por cualquier otra situación no han podido, pero en este video de 31 minutos se confiesa.

La entrevista

“Amigos, hoy para mí es un día muy especial y muy importante porque hoy aquí en mi casa recibí a un personaje que toda mi vida he admirado, he querido y me gusta mucho. Yo no soy entrevistador, me cuesta trabajo, me pongo nervioso, me sudan mucho las manos, pero con este personaje me voy a poner muy plantado“, dijo Pedrito Sola al inicio de su video y así fue como se presentó a sí mismo.

Durante la plática íntima que tuvo Pedro con “Pedrito” hablaron de muchas cosas, el entrevistado recordó cómo fue su infancia en su natal Veracruz y es que reveló que él no fue a la escuela sino hasta que tuvo 6 años de edad, por lo que esos años los vivió a lado de su familia, gran parte de su tiempo con su abuela a quien recuerda como una mujer “extraordinaria, divertida, simpática, bailarina”.

Pedrito también recordó la vez que le confesó a su padre que quería ser actor y el recuerda que este le dijo que quienes se dedicaban a eso se morían de hambre: “Mi papá tenía una mente muy abierta y para él no es que fueran gente de segunda, lo que pasa es que él era muy práctico y, como me lo dijo, ‘Los actores se mueren de hambre’. Y no es que se mueran de hambre, pero sí le talonean mucho para trabajar”.

Sus miedos y fetiches

Como cualquier ser humano, Perito Sola confesó que uno de sus más grandes miedos es padecer alguna enfermedad pues se considera un “maniático” ya que ante cualquier síntoma él acude rápidamente al doctor para evitar que ésta lo ataque y es que el conductor de Ventaneando cuenta que desde pequeño sus papás lo tenían muy bien atendido pues siempre tuvo todas sus vacunas completas.

Debido a lo anterior Sola, revela que a él no le gustaría estar en un hospital padeciendo de alguna enfermedad por lo que él está a favor de la eutanasia en nuestro país.

Otra de las cosas que nadie sabe del “Tío Pedrito” es sobre uno de sus más grandes fetiches y es que a él desde pequeño le saltó la duda de saber cómo eran los pies de las demás personas en especial el de los hombres. De ahí nació su gusto por los zapatos, por lo que cuando acude a algún centro comercial disfruta mucho ver las zapatillas.