Poncho Herrera anuncia el nacimiento de su segundo hijo con divertida FOTO

Aunque Poncho Herrera comparte frecuentemente fotografías con su hijo, el exintegrante de RBD no había compartido con sus seguidores que nuevamente se convertiría en padre, por lo que la noticia del nacimiento de Nico fue una gran sorpresa para sus fanáticos y amigos.

Y es que no solo Dulce María, su también excompañera del famoso grupo musical y expareja sentimental espera a su bebe esté 2020, pues Poncho dio la bienvenida a su pequeño Nico y anunció su llegada con una fotografía en sus redes sociales.

La foto

En la imagen, aparece Poncho Herrera cargando a sus dos pequeños hijos al mayor lo tiene en su hombro derecho y al menor en su brazo izquierdo y al fondo se puede apreciar el moisés donde descansa Nico.

"Este año será recordado por muchos como uno de los peores de la historia. Para mí, el 2020 lo salvaste tú. ¡Bienvenido Nico, aún no sabemos por qué elegiste esta familia! Alias Pandemio....", escribió el actor de la cinta “El baile de los 41”.

La fotografía rápidamente se llenó de buenos comentarios de amigos y seguidores de Herrera y hasta la redacción de esta nota ya cuenta con más de 203 mil corazones.

No participará en el reencuentro de RBD

Desde el anuncio del reencuentro de RBD los fanáticos de esta agrupación musical, la cual fue un fenómeno no solo en México sino en toda Latinoamérica, se han mostrado muy emocionado por escuchar de nuevo los éxitos que llevaron a la cima de la fama a Anahí, Christopher, Maite, Christian, Dulce María y Poncho.

Sin embargo, estos dos últimos decidieron no ser parte del reencuentro pues la guapa actriz que dio vida a “Roberta Pardo” en Rebelde está a unos cuantos días de darle la bienvenida a su primer hijo, por lo que esta sería la razón que la llevó a decir NO a este proyecto.

Mientras que Poncho Herrera no ha dado una explicación concreta por la que decidió no ser parte del reencuentro de RBD, sin embargo, el nacimiento de Nico podría ser la verdadera razón por la que el actor decidió no regresar a los escenarios con sus excompañeros.