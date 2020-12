Ella es la MUJER que rescató de las drogas a Rafael Amaya

La mánager de Rafael Amaya, Karem Guedimin es la mujer que de cierta manera, ha visto por él y sus propios interes, incluso cuando él mismo se encontraba fuera de sí.

A finales del año pasado, Guedimin fue de las pocas personas que de verdad ayudaron al actor, después de que éste tuviera conflictos en su vida cotidiana porque el público ya no lo veía como Rafael, sino como la encarnación del Señor de los cielos, serie que protagonizó y de la que no ha podido deslindarse del todo.

La gente

“Te lo digo como mánager, si tienes a gente que no te suma y que te dice eres un fregón y cuando llegas con gente de tu trabajo y te dicen que te pueden sustituir [y no te importa, eso no está bien]”, compartió Karem, a medio digital extranjero.

“A mí me vale que seas Rafael Amaya, el señor de los cielos, yo te quiero bien”, agregó.

sin embargo las palabras de su amiga y mánager no bastaron, por lo que ella tuvo que contactar a Roberto Tapia, amigo del actor y a Fátima Amaya, hermana de Rafael para planear una estrategia y "salvarlo" de sí mismo.

. “Se fue un año, tomó su coche y nunca me quiso decir dónde estaba. Siempre estuve tratando de tener una artimaña de traerlo de vuelta, pero cambiaba los teléfonos, y yo sentía miedo [por su vida]”, contó Karem.

El Plan

La estrategia fue recluirlo en el centro de rehabilitación "Baja del Sol" propiedad del ex campeón de boxeo Julio César Chávez en Culiacán, Sinaloa.

Finalmente el actor se encuentra bastante recuperado y tomando las riendas de su vida y su carrera. “A final del día todo valió la pena”. Concluyó Guedimin.