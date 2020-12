¡Ya no tiene ni para comer! Famoso cantante, al borde de la calle; se queda sin empleo y sin dinero

Uno de los actores más queridos y talentosos en el mundo del espectáculo en México se encuentra atravesando una difícil situación financiera debido a la falta de trabajo, situación generada por la crisis de salud que vive el país y el mundo. Durante una entrevista reveló que esta situación lo ha llevado a tomar difíciles decisiones para poder sobrevivir ya que la falta de dinero lo ha llevado a incumplir con sus compromisos económicos con los bancos.

Benito Castro reveló durante una entrevista que concedió a la revista TV y Novelas que debido a que se encuentra desempleado se ha visto impedido a liquidar sus adeudos con los bancos. Sin embargo, y en este contexto desolador, pudo ver una luz al final del túnel cuando el mes pasado volvió al teatro con la obra A oscuras me da risa, en lo que se ha convertido en su regreso a los escenarios, ahora espera que esta racha de trabajo continúe y su situación mejore.

En la obra teatral comparte escenario con grandes estrellas del espectáculo y la comedia nacional; ahí trabaja de la mano de Ninel Conde, Diana Motta, Ulises de la Torre, Raúl Araiza, Albertano y José Luis Guarneros. La puesta en escena se ha realizado con todas las medidas sanitarias requeridas y por ahora el aforo solo permite el 30 por ciento de la capacidad del teatro.

Una luz al final del túnel

La participación de Benito Castro en la obra A oscuras me da Risa se convierte en su regreso a los escenarios y este proyecto laboral se ha convertido en toda una esperanza para él y su familia, la puesta en escena se desarrolla en el Teatro Aldama de viernes a domingo y por ahora solo se permite un aforo del 30 por ciento, debido a las medidas de prevención pro la pandemia de Covid-19.

En entrevista a la revista TV y Novelas, Benito Castro reveló que la crisis económica que vive, y la incertidumbre que le generó, le obligó a tener que restringir muchas cosas en casa. Por ahora el actor de 74 años asegura que sus compromisos con el banco se encuentran detenidos ante la imposibilidad de pagar sus adeudos debido a la falta de ingresos. Aseguró además que el poco dinero con que cuenta ahora lo ha destinado a cubrir sus necesidades básicas.

“Lo poquito (de dinero) que me entraba lo utilicé para el bienestar de mi familia, no para quedar bien con los bancos y conservar mi crédito,” compartió a la publicación. Esta situación ya no le genera estrés, ya que a su edad no quiere preocuparse más de lo que ya está, aseguró Castro, quien también confesó que había puesto en venta su motocicleta para tener algunos recursos, sin embargo al final el comprador se vio imposibilitado debido también a su situación económica.