¡Paty Navidad lo hace de nuevo! AMENAZA con bloquear a sus detractores: FOTO

Paty Navidad no deja de generar polémica y ahora la actriz y cantante ha asegurado que de seguir recibiendo ataques de parte de sus detractores en redes sociales incrementará el número de cuentas que mantiene bloqueadas en Twitter.

De acuerdo con la interprete ha bloqueado a cerca de cinco mil "haters" en sus cuentas oficiales y de continuar bajo esta dinámica, muchos de los internautas advirtió que no le cuesta nada incrementar la cifra ante dichos ataques.

“Voy por 5000 bloqueados, me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de os demás”, escribió la cantante mexicana.

A los cuales acusó de sólo buscara para seguir agrediéndola, juzgar, difamar y burlarse de sus creencias, es por eso que les sugiere comenzar a endulzar sus palabras, pues de acuerdo con la actriz, tendrán que comerse todas sus palabras al momento de vacunarse y que incluso le tendrán que pedir perdón por su error.

Aquí el momento exacto:

Los que vienen a mi TL a agredir, juzgar, burlarse, difamar y sacar lo peor que traen en el interior de su ser, deberían comenzar a endulzar sus palabras, ya que de aquí a un mes y quizá unos años más, tendrán que comerse todas las palabras dichas contra mi. VACÚNENSE y sabrán.uD83DuDC94 — uD835uDDAFuD835uDDBAuD835uDDCDuD835uDDCBuD835uDDC2uD835uDDBCuD835uDDC2uD835uDDBA uD835uDDADuD835uDDBAuD835uDDCFuD835uDDC2uD835uDDBDuD835uDDBAuD835uDDBD uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ANPNL05) December 4, 2020

'Nos usarán como robots'

La actriz afirmó que la vacuna contra el Covid-19 sería muy peligrosa porque podría traer grandes problemas para la salud, pues su objetivo principal es controlar nuestras mentes y acciones para convertirnos en robots a los servicios de los más poderosos.

“La vacuna experimental de nanopartículas ARNm contra Covid-19 que aplicarán a millones de personas no sólo causará cambios genéticos permanentes, sino efectos adversos”, fueron palabras de la actriz en su cuenta oficial de Twitter.

uD83DuDEA8¡Ahora se ha confirmado que las NANO PARTÍCULAS están contenidas en la vacuna COVID!

Las nanopartículas permiten la comunicación de DOS VÍAS entre su cuerpo y otro receptor o transmisor. pic.twitter.com/2TcymiDvJD — uD835uDDAFuD835uDDBAuD835uDDCDuD835uDDCBuD835uDDC2uD835uDDBCuD835uDDC2uD835uDDBA uD835uDDADuD835uDDBAuD835uDDCFuD835uDDC2uD835uDDBDuD835uDDBAuD835uDDBD uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ANPNL05) December 5, 2020

Paty Navidad aseguró que con una posible vacuna de este estilo, podría modificar el ADN de algunos seres humanos y eso provocaría alteraciones a nivel cerebral que servirá como una medida de control y que les permitirá a los gobiernos en el mundo convertirnos en robots