Karla Sofía pide a Paty Navidad que deje de decir tonterías

Karla Sofía Gascón mostró su malestar con los mensajes que Paty Navidad ha lanzado con relación a la pandemia de coronavirus, ya que considera que se basan en información falsa.

“A mí me bloqueó porque empezamos a contestar y a decir y a platicar, entonces como yo hablo como ella habla, me bloqueó al final, no pudo aguantar, y la tienen como la payasa de este asunto, es que no tiene ni siquiera por dónde agarrarlas”, expresó Gascón en entrevista para el programa Sale el Sol.