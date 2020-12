Madre de J Balvin será sometida a una cirugía en la cabeza

J Balvin anunció de manera sorpresiva que su madre, Alba Mery, será sometida a una intervención quirúrgica por lo que pidió a todos su fans oraciones para su progenitora.

Con un mensaje en sus redes sociales el colombiano comentó. “ORACION POR MI MADRE ¡¡¡UNA CIRUGÍA EN LA CABEZA!!!.

La inesperada noticia vino después de que hace apenas unos días, Alba concediera una larga entrevista donde muy conmovida habló sobre los problemas de ansiedad y depresión por los que atraviesa su hijo, incluso en ese mismo diálogo con la revista Semana, el propio Balvin se expresó sobre su recuperación.

“Voy en el proceso juicioso con el medicamento, con el ejercicio, con los buenos hábitos que siempre he tenido. La verdad, nunca he tenido un estilo de vida que me permita hacerme daño, sino, por el contrario, me permite mejorar más rápido”.

Es por ello que todo parece indicar que la repentina operación de Mery no estaba planeada porque en ningún punto de la emotiva entrevista ninguno de los dos hizo alusión al tema.

Al momento los mensajes de apoyo para el intérprete no han parado de llegar y se espera que en las siguientes horas el músico comparta detalles del resultado de la intervención.