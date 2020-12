¡Hay que estar en sus zapatos! Eduardo Yáñez revela detalles del comportamiento agresivo de Eleazar “N”

Eduardo Yáñez fue entrevistado acerca de los frecuentes casos de violencia entre las parejas, los cuales son muy frecuentes en nuestro país e incluso las personalidades del espectáculo no se salvan de vivirlo, también realizó algunas revelaciones de la personalidad de Eleazar “N” cuando conversaba con él o coincidían en algún proyecto de trabajo.

Yáñez aseguró en entrevista en el programa Venga la Alegría que hasta el momento no ha existido una mujer con quien haya tenido conflictos que terminaran en peleas: “Yo creo que en todas las relaciones hay momentos muy buenos y momentos malos; hay que tener la sabiduría para sobreponernos a eso, pero muchas veces solo la experiencia solo estando en sus propios zapatos y uno aprende de eso, de las experiencias y pretende ser mejor día con día”, explicó el actor.

Eduardo Yáñez explicó que pasa lo mismo cuando cuando se va de una pareja a otra y que en su caso personal le ha ido bien en el amor: “Pretenderás ser mejor con la siguiente que con la anterior, o no cometer los errores que cometiste antes. Con esto no estoy hablando de mí, estoy hablando en general. A mí me ha ido muy bien con todas mis parejas y me han dado mucha felicidad y estoy muy agradecido con cada una de ellas”.

Eleazar “un tipo encantador”

Al ser cuestionado sobre el caso que se encuentra viviendo el actor Eleazar “N”, Eduardo Yáñez aseguró que la imagen que tiene de él es distinta a como se ve en la televisión: “Yo trabajé con él y es un tipo súper buena onda, súper encantador, un chavo con muchas ilusiones, con muchos sueños, muy trabajador. Eso es lo que yo conozco de él,” explicó.

¡En exclusiva, Eduardo Yáñez nos da su opinión sobre el comportamiento violento de Eleazar "N" con su expareja! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/WLXNOImizU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 3, 2020

También evito hablar más sobre su vida personal ya que, aseguró, no se encuentra en condiciones de opinar sobre un tema que desconoce: ”No puedo opinar porque no conozco más que lo que fuimos compañeros, pero me parece muy desafortunado todo lo que se menciona por ahí (en la prensa),” enfatizó.

Respeto a los actos numerosos casos feminicidios que han ocurrido, y siguen ocurriendo en México, y que además han generado gran consternación en el país, Eduardo Yáñez narró la primera vez que vivió uno de estos casos de manera cercana: “Estando yo en Estados Unidos lo veía pasar, nunca lo visualicé en México, me empecé a enterar desafortunadamente por una chica que fue asesinada en Puebla. De hecho yo escribí un libreto sobre eso, para cine. Entonces ahí está mi manager moviéndolo y creo que es de interés para el público porque es una horrible realidad que estamos viviendo en estos momentos,” concluyó el actor.