Bárbara del Regil, Andrea Legarreta, Erika Buenfil y más famosos que presumen sus árboles de navidad: FOTOS

Ninel Conde ha vivido un contraste de emociones la segunda mitad de este 2020 pues mientras se encuentra en disputa legal para poder ver a su hijo Emmanuel, la actriz también está disfrutando de sus primeras semanas de casada con el empresario Larry Ramos quien a su vez también tiene sus propios problemas legales acusado de fraude por varias personas, pero Ninel no quiso dejar pasar la navidad desapercibida y compartió la imagen de su hermoso árbol decorado con adornos rosas, dorados y un sin fin de osos polares, esperando cerrar el año con un poco de tranquilidad.

Para Erika Buenfil este parece haber sido un muy buen año y junto a su hijo Nicolas, la actriz decidió decorar su árbol de navidad en honor a Tik Tok ya que le trajo mucha popularidad y aceptación del público este 2020. Con logos y letras de la aplicación en color dorado, fue como Buenfil dio los últimos toques a la decoración de su arbolito que también acompañó con figuras de Santa Claus y duendes que presumió orgullosa.

Este año ha sido muy difícil para Bárbara del Regil quien se convirtió en blanco de duras críticas en varios momentos del 2020 debido a sus controvertidas declaraciones, pero la actriz ha aprendido a sobrellevar a sus detractores caracterizándose por mantener una actitud positiva. Y aunque no ha mencionado nada respecto a su decoración de fin de año, quizá para evitar que se tome a mal, durante las transmisiones que realiza con sus rutinas de ejercicio, se aprecia que Del Regil posee un gran espíritu navideño ya que desde los primeros días del mes su casa luce con un hermoso árbol y mucha decoración navideña en la que predomina el color rojo.

Aunque tuvieron un controvertido inicio de romance, Maria Fernanda Quiroz, conocida como Ferka y Cristhian Estrada, cierran el 2020 con una sólida de relación y aunque la actriz fue advertida por muchas mujeres, incluyendo a Frida Sofia, sobre que Estrada solo la utilizaría como lo hizo con ella y con Alejandra Gúzman, Ferka hizo oídos sordos y disfruta de un estable romance con el actor, con quien celebrará sus primeras fiestas decembrinas en pareja, mismas que iniciaron posando junto a su peculiar y moderno árbol navideño.

Andrea Legarreta fue una de las primeras famosas que compartió la foto de su impresionante árbol de navidad este 2020. Acompañada de su esposo Erick Rubin y sus hijas, Mia y Nina, la conductora posó orgullosa junto al enorme árbol decorado en tonos dorado y plata, esperando disfrutar del último mes del año en un cálido ambiente navideño tras haber sorteado difíciles momentos como el contagio de Covid-19 que sufrió con toda su familia y la lamentable muerte de Magda Rodriguez, con quien Legarreta tenía una estrecha relación.

El 2020 tampoco fue el mejor año para Grettel Valdez quien tras ventilarse el problema legal que enfrenta su esposo en Suiza, también sufrió la pérdida de un ser querido a quien consideraba como su padre y se contagió de Covid-19, sin embargo, la actriz decidió mantener el ánimo y colocar su hermoso y elegante árbol de navidad con la ayuda de su hijo Santino, con quien planea disfrutar de la época decembrina y quien ha sido de gran apoyo para la actriz en los duros momentos.

Sin duda este diciembre será muy duro para Andrea Escalona, pues será el primero que pase sin la presencia de Magda Rodríguez, y aunque había decidido "saltarse la navidad", la actriz y conductora fue motivada por Adriana Huerta, conocida como la decoradora de las estrellas, para encontrar el árbol perfecto.

"Este año yo quería ser El Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada. No hay nada que celebrar, (quería) saltarme la Navidad, entre otras cosas, pero Adriana no me dejó, un árbol en forma de homenaje... Se me obligó, se me obligó a poner el árbol de Navidad, así que vamos a ver qué pasa", reveló Andrea, quien finalmente posó junto a su árbol navideño que eligió en color rosa con adornos plateados en honor a su madre.