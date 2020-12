Adiós al grande del bolero, Armando Manzanero

Manzanero consideraba que la música era el mejor refugio del ser humano y un gran aliado en la época de crisis, como la que actualmente se vive por el COVID-19 y que lamentablemente cobró su vida la madrugada de ayer. Luego de permanecer más de 10 días internado en un hospital de la CDMX. Su familia informó que no habría servicios funerarios.

En septiembre declaró a este medio que jamás había visto algo así: “Tengo 86 años, he tenido las siete vidas de un gato y he visto tantas cosas. Viví lo de la influenza... pero no fue por tanto tiempo, ahora no sabemos cuándo va a terminar. Me siento descontrolado en mi carrera y estoy confundido”, dijo.

Sin embargo, se adaptó a la tecnología, dio varios conciertos en línea e incluso ofreció una masterclass. El pasado día 11 de este mes, inauguró en Yucatán el Museo Casa Manzanero, con objetos, fotografías y muebles que pertenecieron al cantautor.

Su familia y amigos lo recuerdan como un hombre alegre, divertido y muy detallista. Laura Elena Villa, su quinta esposa, mencionó que era una persona apasionada de la vida e igual o más cariñoso que las letras de sus canciones. Todos los días tenía un presente con ella o sus hijos, no tenía que ser una fecha especial para regalarles algo.

“Es un señor activo, de 85 años que juega, escribe, toca el piano, busca a sus amigos. Tiene muchas ganas de vivir. Él siempre tiene detalles, al menos te hablo de lo que yo he vivido estos 10 años con él. Veo como es con sus hijos, es cariñoso, por eso lo quiere la gente, quienes lo conocen, saben la calidad de persona que es”, declaró su esposa.

Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935. La música estaba en su sangre, su padre Santiago Manzanero fundó la Orquesta Típica Yucalpetén. Fue un niño prodigio, a los ocho años estudió piano en la escuela de Bellas Artes de Yucatán. A los 16, comenzó su carrera como pianista, y seis años después fue director de CBS Internacional.

No sólo fue un virtuoso de las melodías, hace 70 años escribió su primera canción, hizo más de 400 y decenas se han colocado en el gusto de la gente, han sido traducidas a varios idiomas e interpretadas por artistas como, Frank Sinatra, Elvis Presley, Pedro Vargas o José Alfredo Jiménez.

Expertos lo consideraban uno de los compositores más importantes de la música romántica en español, porque sus temas siguen vigentes. Grabó 40 discos y musicalizó varias películas, incluso telenovelas y obras de teatro. Su proyecto más destacado fue el tema “Nada personal” para el melodrama del mismo nombre, en 1996.

El intérprete poseía un gran humor, algo que nunca faltaba en sus conciertos, la gente podía disfrutar de éxitos como “Adoro”, “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” y “No sé tú”, acompañado de divertidas anécdotas de su infancia, el amor que se tenían sus padres y bromeaba sobre las infidelidades de su progenitor, lo que de inmediato provocaba risas. También cantaba en maya, lengua que hablaba con su abuelita.

Otra de sus pasiones fue la cocina, disfrutaba cocinarle a sus invitados. Sus cenizas descansarán en la ciudad de Mérida, Yucatán.

HERENCIA, REPARTIDA

Su esposa comentó que el cantautor tenía todo en regla y en vida les dio lo que quiso a sus hijos y a ella, por lo que no será una familia que esté peleando por dinero.

“Afortunadamente somos una familia que, a pesar de que no son mis hijos, todo ha sido muy organizado y claro. Todos tenemos lo que él nos ha querido dar, nunca habrá un pleito, porque en vida nos ha dado lo que nos corresponde como él lo considera. Él es un hombre organizado, inteligente, exageradamente organizado, creo que todo lo tiene en orden. Dice que lo que menos quiere dejar son problemas. Así será”, declaró el domingo 20 a este diario.

RECUERDOS

• La SACM convocó a los mexicanos a salir a su ventana para cantar un tema del autor.

• Su abuelita le enseñó que cuando realmente amara, el tiempo le iba a hacer falta.

POR PATRICIA VILLANUEVA