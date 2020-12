10 Frases de canciones de Armado Manzanero para enamorar

Este lunes México despertó con la noticia de la muerte de Armando Manzanero, el famoso cantautor yucateco murió durante la madrugada debido a un paro cardiaco. Manzanero se encontraba hospitalizado desde el pasado 17 de diciembre debido a que había contraído Covid-19 y se encontraba en tratamiento médico para superar la enfermedad.

El artista, de 85 años, dejó un gran legado musical conformado por al menos 400 canciones y 20 discos grabados a lo largo de seis décadas de trayectoria. Temas como Somos Novios, No sé Tú, Adoro, Nada Personal, Conto Aprendí, Esta tarde Vi Llover, Nos hizo falta tiempo, Te extraño y Dormir Contigo se convirtieron en clásicos de la música nacional e internacional.

Manzanero pasará a la historia como uno de los compositores más importantes en México y uno de los mayores exponentes de la balada romántica, género que popularizó y convirtió en su estandarte musical con el cual enamoró millones de corazones y conquistó a diversas generaciones.

Frases para enamorar

Armando Manzanero enamoró a sus fanáticos con su música, con las letras de sus canciones y con su gran talento para conquistar a un público que simplemente se dejó seducir generación tras generación.

En las letras de las canciones de Manzanero podemos encontrar muchos ejemplos de frases para enamorar, aquí te compartimos las 10 más famosas del cantautor que ha dejado un gran vacío en la historial de la balada romántica.

1. “Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol ,eres mi noche de amor”.

2. “Mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme”.

3. “Mía, aunque tu vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino “.

4. “Volver, es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final”.

5. “Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo “.

6. “Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí”.

7. “Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú”.

8. “El paso del dolor, ha de encontrarnos de rodillas en la vida frente a frente… y nada mas”.

9. “El día que te conocí, el mismo en que a ti, me detuvo la cárcel del universo, al calor de un tierno beso, al minuto te olvide… “.

10. “Hoy, me prometí que te tengo que olvidar aunque en las noches me enferme de pesar y que no vuelva jamás a suspirar”.