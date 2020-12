EN VIVO: Exatlón México | Domingo de Eliminación 27 de diciembre

Un domingo muy especial es el que se espera este 27 de diciembre, ya que será el último del año y habrá grandes sorpresas que se van a presentar esta noche en el capítulo.

Una de las más importantes es saber quién será la primera mujer que irá a la batalla por la eliminación, ya que a diferencia de todos los anteriores domingos, en esta ocasión habrá una modalidad diferente.

Se dice que por las fiestas navideñas, Exatlón México habría tomado la decisión de que este domingo podría no haber eliminada del programa, pero no se ha confirmado si no hasta esta noche.

Lo que se sabe es que las mujeres de Titanes y Héroes son las que ahora se encuentran en riesgo y los rojos vienen de capa caída, al perder ya en cuatro eliminaciones en fila.

¿Qué es lo que se sabe?

Lo que se ha dado a conocer en diversos spoilers es que este domingo por la noche habrá dos competencias muy importantes.

La primera de ellas será un viaje a Río de Janeiro que van a disputar Titanes contra Héroes y ese sería como un premio por estas fechas navideñas.

La segunda batalla sería la supervivencia, pero se ha mencionado que solamente esta noche se conocerá a la primera mujer que iría sentenciada a la batalla por la eliminación.