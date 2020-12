J Balvin preocupa a fans tras inquietante mensaje en redes sociales

El reguetonero J Balvin puso en alerta a sus fans luego de que el intérprete de "Mi Gente" cambiara su foto de perfil en Instagram con la leyenda "Oren por mí".

La foto de perfil que reza "La salud mental es tan importante como la salud física", fue el primer paso y minutos después el cantante subió una imagen su Instastories con la cabeza baja y la leyenda “el único regalo que les pido a quienes me quieren es que oren por mí”.

Y es que tras una dura batalla contra el Covid-19, Balvin ha mostrado signo de depresión que ha hecho saber a sus fans, de hecho, en una entrevista que tuvo junta a su homologa Becky G, el reguetonero aseguró que ha sido víctima de ataques de ansiedad desde hace 7 años y que incluso ha pensado en la muerte.

”Sentía que estaba fuera de mi cuerpo. Yo fui al psiquiatra y me dijo que iba a estar bien. Le dije no, que me iba a morir”, dijo en una entrevista en cantante.

En las últimas horas el artista colombiano ha subido otras historias que rezan lo siguiente: "Celebren la verdadera riqueza la salud mental y física" y "Algunos dicen 'ese man con dinero y fama y sufre de depresión' es como decir que la gente con dinero y fama no le puede dar un cáncer. Es un problema de salud y punto".