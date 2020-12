Hija de Fabiola Campomanes revela detalles del momento en que fue asaltada

La hija de la actriz Fabiola Campomanes decidió alertar a los usuarios de redes sociales luego de haber sido víctima de un asalto mientras se encontraba comiendo en un restaurante de la ciudad de México junto a su novio Diego Alcalá.

Por tal motivo, Sofía Campomanes empleó sus historias de Instagram para revelar que hace algunas semanas sufrió este incidente, pero al notar que seguía espantada por lo sucedido, es que decidió contar su experiencia.

Explicó que hace unas semanas tuvo que salir al banco, pero se percató se que quedó un poquito "traumada", ya que es la primera vez que le sucede algo así.

Posteriormente, la también actriz contó que tanto ella como su pareja decidieron no resistirse al asalto y entregar todo lo que les pidieron.

“No me asaltaron en el semáforo, ni caminando en la calle despistada, me asaltaron sentada en un restaurante comiendo a plena luz del día, un sábado y la razón por la que compartí es porque estas cosas pasan en 10 segundos y de no haber nosotros reaccionado como lo hicimos, las cosas hubieran sido diferentes”, aseguró Campomanes.