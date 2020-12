Nina Olimón entona villancicos con un nuevo estilo de rap

Enamorada de la música urbana, Nina Olimón desea exponer el género entre el público infantil, ya que considera que es un ritmo ideal para bailar y que los niños deben escuchar, por eso incluyó el rap en su más reciente sencillo “El niño del tambor”.

“Decían que el rap no era tan favorable para mi proyecto, pero yo quería hacerlo, porque es un género que me gusta, en general el urbano es un ritmo para bailar y disfrutar, creo que a veces las letras no son buenas, menos para los niños, pero por eso me gusta usar esos ritmos, porque lo urbano no es connotación de malo y quería reflejar eso”, contó la intérprete.

En este tema contó con la colaboración de Camilo Tumbao, quien también disfrutó hacer esta fusión, que considera le da un toque moderno al clásico tema navideño, además tiene un estilo armonioso, ideal para su proyecto infantil.

Para Nina, esta fusión de géneros responde a la misma vida, ya que así como se puede ser mamá, cantautora, psicóloga y más, también puedes escuchar villancicos con tambores aztecas, rap y más mezclas. Justo en este material también contó con tambores azteca que tocó el productor del tema y que ella asesoró todo el tiempo, porque son un instrumento que le gusta.

Además de “El niño del tambor”, también hizo el villancico de “El burrito sabanero”, éste porque fue el primer tema que su hija cantó en la escuela, por eso decidió cantarlo, acompañada del ukulele.

Por: Patricia Villanueva