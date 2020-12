Laura Zapata NO quiere gente tóxica esta Navidad; envía FUERTE mensaje a su familia: VIDEO

La Navidad es una fecha para que las familias se reúnan; sin embargo, muchas personas no verán a los integrantes de esta debido a la pandemia, mientras que otros prefieren evitarlos. Este podría ser el caso de Laura Zapata, quien mandó un fuerte mensaje sobre estas fechas decembrinas.

La actriz tomó sus redes sociales para manifestar su desacuerdo con la creencia de que toda la gente se tiene que llevar bien con sus familiares; pues dijo que hay muchos que son tóxicos y hacen daño.

Es bien sabido que la reconocida villana de las telenovelas ha tenido varios desacuerdos con sus hermanas, por ello, ahora que subió un video en su cuenta de TikTok con esta reflexión, se ha tomado como un mensaje directo para la familia, a pesar de no decir nombres.

“Que errado ese concepto de ‘si son familia, deben relacionarse’… ¡no!, si son personas tóxicas, entrometidas, que lo único que hacen es criticarte, no los quiero en mi vida, ¡y no me importa si somos familia!”, manifestó la consanguínea de Thalía.