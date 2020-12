Gabriel Soto confirma la autenticidad de su video íntimo

A unas horas de que se diera a conocer un video en el que se le mostraba en situaciones íntimas, Gabriel Soto confirmó la autenticidad de este clip.

El actor hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde se dirigió a sus seguidores para que se acabara con las especulaciones. El mensaje con el que comentó esto denota ironía.

El intérprete lamentó que se haya dado a conocer este video, sobre el cual dijo que atentó en contra de su libertad e imagen.

“¿Qué les digo?... Una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema”.