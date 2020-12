¿Por qué el 'Canelo' Álvarez no toma alcohol?

El famoso boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, es uno de los máximos exponentes del deporte en el mundo.

Cabe destacar que su físico y determinación en el cuadrilátero lo han hecho tener una espectacular carrera.

Saúl viene de una familia de boxeadores, por lo que su primer encuentro fue a la corta edad de 10 años.

La razón por la que no toma el “Canelo”

En una entrevista para Los Angeles Times en 2011, el mexicano reveló que había dejado de tomar alcohol.

Cabe señalar que Saúl tuvo una adicción al alcohol tras el divorcio de sus padres.

“No es que no pueda, es que no me gusta”, comentó el boxeador.

Fue gracias a que el expugilista Óscar de la Hoya lo tomó bajo su protección, que el tapatío decidió enfocarse en su carrera dentro y dejó atrás su problema con el alcohol.