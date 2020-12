Exatlón México: Caro ‘Sunshine’ vivió rechazo al ser la “nueva”; confiesa toda la verdad

Carolina Mendoza se convirtió en la más reciente expulsada de Exatlón México y realizó fuertes declaraciones acerca de su meteórico paso en el popular reality show; la atleta habló en entrevista sobre su soledad al interior del equipo, del rechazo que percibió de parte de sus compañeros y del costo que tuvo ser la “nueva” de Titanes en un momento tan importante de la competencia.

Mejor conocida como Caro “Sunshine”, Carolina Mendoza Hernández llegó hace solo un mes a Exatlón México y el pasado domingo 13 de diciembre la atleta fue expulsada de la competencia tras un polémico paso por el equipo rojo, en donde encontró mucho aislamiento, rechazo y soledad, de acuerdo con lo que reveló en Venga la Alegría.

La eliminada declaró que pagó un alto costo tras incorporarse como refuerzo el pasado noviembre al equipo rojo ya que llegó en un momento en que sus compañeros se encontraban integrados en grupos al interior del equipo, por lo que las diferencias entre ellos eran muy notorias y llegó a sentir cierto rechazo de su parte, esto la llevó a sentirse poco cómoda y aislada de los demás.

Caro no se sintió aceptada

Caro “Sunshine” aseguro además que la falta de aceptación de los demás Titanes la llevó a aislarse y sentirse sola, algo que fue notorio en las semanas en que participó en el reality. Esta situación tuvo consecuencias: "Es muy diferentes llegar desde el día uno, a cuando un equipo ya está consolidado y lleva un ritmo", explicó la atleta.

Caro Mendoza refirió que al interior de Titanes había varios grupos, “entonces yo como no me hallé en ningún grupo, y eso me hizo sentir muy sola e incómoda, nunca me sentí a gusto", confesó. “Sunshine” cayó el pasado domingo ante Valery Carranza y finalmente tuvo que abandonar la competencia. Fue la misma atleta quien explicó que esto ocurrió porque además de estar lesionada era la competidora con menor cantidad de puntos.

Caro “Sunshine” llegó a Exatlón México tras la salida de Gloria Murillo, quien perdió en el juego de salvación, y como refuerzo para los rojos; la atleta explicó que su compromiso siempre fue hacer las cosas bien y tener la mentalidad de éxito para librar todos los retos que tendría por delante. Sin embargo un mes después, y con la confianza debilitada, tuvo que abandonar la competencia, un precio que tuvo que pagar por ser la “nueva” del reality y percibir una falta de apoyo del equipo.