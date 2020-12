Cobra Kai 3: Fecha de estreno, rumores, teorías y todo lo que debes saber de la nueva temporada

Más de un fan de la exitosa serie de Netflix ya cuenta los días para el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai, pues luego de la revelación del tráiler de la tercera entrega diversas teorías de los fans fueron confirmadas haciendo más grande que nunca el deseo por ya verla.

Para nadie es un secreto que el fenómeno generado por Cobra Kai no deja de crecer y sumar seguidores día con día, en gran medida debido a que es la secuela de Karate Kid que protagonizan Ralph Macchio y William Zabka, quienes dan vida a Daniel Larusso y Johnny Lawrence, quienes continúan con su añeja rivalidad, a una trama a la que se le suman más historias y personajes.

¿Qué se sabe de la tercera temporada?

Tras el impactante final de la segunda temporada, las cosas no pintan muy bien para los protagonistas de la serie, motivo por el cual millones de fans ya “comen ansias” por saber qué sucederá con el destino de los diferentes personajes pero... vamos por pasos.

Lo primero que se sabe de la nueva entrega de Cobra Kai es que contará con 10 episodios, con una duración estimada de entre 30 y 45 minutos cada uno, mientras que su fecha de estreno pasó a ser todo un enigma, pues si bien en meses pasados se anunció que sería el 8 de enero, luego de la revelación de tráiler de la tercera temporada existen ciertas dudas.

El motivo de esta incertidumbre en torno a la fecha de estreno de tercera temporada se da debido a que en en el avance mostrado no se especifica el día de estreno y solo se menciona “año nuevo, temporada nueva”, lo que ha hecho pensar a los fans que el estreno se adelanta una semana y se dará el 1 de enero de 2021, sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente.

Johnny y Miguel continuarán entrenando juntos

Con la revelación del trailer de la tercera entrega, muchas dudas y teorías fueron despejadas o confirmadas, la primera y más relevante fue que Miguel despertará del coma y Johnny Lawrence continuará siendo su sensei quien lo guiará durante su larga recuperación hasta su regreso al dojo y entrenamientos sea posible.

Tregua entre Daniel y Johnny

Otra de las grandes confirmaciones que dejó el nuevo avance, fue la unión de Johnny Lawrence y Daniel Larusso, luego de la batalla campal que protagonizaron sus alumnos en la segunda temporada y después de que John Kreese se apodera de Cobra Kai. Durante esta tercera entrega los veremos trabajando juntos.

Reencuentro con viejos personajes y viaje a Okinawa

El avance de la tercera entrega también ha confirmado otra teoría que sonaba con fuerza y está es el viaje a Okinawa que hará Daniel, donde ya se ha confirmado la reaparición de Yuji Okomoto en su papel de Chozen Toguchi y de Tamlyn Tomita, quien da vida a Kumiko personaje con el que Daniel se involucra románticamente durante los hechos narrados en Karate Kid II.

De este modo se confirmó que Chozen y Kumiko, serán unos de los personajes que aparecerán y se cree que el antiguo enemigo de Larusso será el encargado de ayudarle para comprender a Robby.

Mientras que el antiguo amor de Daniel, Kumiko, quien también es sobrina del Señor Miyagi,. le ayudará a reencontrarse con su pasado.

Surgen nuevas teorías de los fans

Finalmente pero no por ello menos importantes, luego de la revelación del teaser de la tercera temporada surgieron varias teorías de los fans, las cuales han dado mucho de qué hablar y no suenan tan descabelladas.

La primera de ellas y quizás la más impactante, es aquella que señala que Amanda Larusso, esposa de Daniel, sería hija de John Kreese, una teoría algo disparatada que surge a raíz de la escena del avance en donde se ve a la señora Larusso, propinándole una fuerte cachetada a Kreese.

Dicha especulación creció debido a la publicación del tuit de una cuenta de twitter (no oficial) de Johnny Lawrence, donde se indicó que Amanda sería hija del “malo de la película” y habría buscado a Daniel como venganza, sin embargo, terminó por enamorarse y formar una familia, pero como ya lo mencionamos esto solo es una teoría y nada está confirmado.

La segunda teoría no es tan nueva pero cobró fuerza con el avance, pues se dice que Alli Mills, ex novia de Daniel y Jhonny reaparece para ayudar a Miguel en su recuperación pues ella es cirujana, pero de igual forma esto no se ha confirmado.