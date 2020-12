¡Suertudote! Celia Lora confesó que su “crush” siempre ha sido Victor Trujillo

Gran sorpresa y polémica han generado las recientes declaraciones de la siempre controvertida modelo e influencer Celia Lora, pues la hija del rockero líder del Tri, Alex Lora, confesó que el hombre que siempre le ha gustado desde muy pequeña es el comunicador y comediante Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo.

Las reveladoras declaraciones se dieron durante una entrevista entre la sensual modelo y Yordi Rosado, donde Celia habló sobre diversos aspectos de su vida personal y fue en esa charla amena que la también integrante de Acapulco Shore, confesó que siempre se ha sentido atraída por Víctor Trujillo.

En este sentido la sensual influencer señaló que ya ha ten ido la oportunidad de “confesar” su amor a Trujillo, sin embargo, nunca ha pasado nada entre los dos y Celia explicó el motivo.

“Él lo sabe, desde que era niña, desde que lo conocí me enamoré de él. Se lo dije, ya no estaba casado. No ha habido nada y no creo que haya”, mencionó.