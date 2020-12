"Me tiene que llevar a cenar": Paty Cantú manda COQUETO mensaje a Juanpa Zurita

El pasado domingo llegó a su fin la segunda temporada del reality show ¿Quién es la máscara? en donde descubrimos a los cuatro famosos que se ocultaban bajo las máscaras de Zombie, Oso Polar, Mapache y Disco Ball.

Una de las que generó mayor expectativa en el programa fue Mapache debido a los constantes coqueteos que tenía con el investigador más joven del programa, Juanpa Zurita.

Por ello, al momento de que Mapache obtuviera el segundo lugar, los amantes de ¿Quién es la máscara? descubrieron que se encontraba la famosa cantante, Paty Cantú, quien inmediatamente se encontró con el reconocido youtuber.

Manda coqueto mensaje...

Este día, la intérprete de canciones como "Afortunadamente no eres tú", "Cuenta pendiente" y "Suerte" fue la invitada estrella en el programa Hoy para hablar sobre su experiencia en ¿Quién es la máscara?

Al ser cuestionada sobre su relación con Juanpa Zurita, la cantante mexicana aseguró que se encuentra negociando NO lanzarse del avión, reto que le envió el youtuber durante el final de la segunda temporada.

Sin embargo, Paty Cantú fue contundente y detalló que, antes de confirmar el lanzamiento del avión, Juanpa Zurita la tiene que invitar a cenar.

"Con Juanpa me puse a tratar de negociar, pero no quiere negociar, pero ya le dije que primero me tiene que llevar a cenar", señaló.