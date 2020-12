Lentejuelas, la moda ideal para Fin de Año que usan desde Ángela Aguilar hasta Gloria Trevi

Las lentejuelas son un estilo atrevido y muy impactante, por eso la mayoría de las famosas lo llevan en sus conciertos, pero este look también es ideal para las fiestas de Fin de Año y hasta de Navidad, pues en diciembre se vuelve un estilo que todas quieren, desde Ángela Aguilar hasta Gloria Trevi.

La hija de Pepe Aguilar es una joven que ha sabido ganarse al público mexicano con su talento y su acertada forma de vestir, imponiendo moda y también siguiendo las tendencias de cada temporada. Tal como lo hizo en el 2019, para el día de Navidad, donde lució un llamativo vestido de lentejuelas.

A través de su Instagram la joven de 17 años lució un vestido en tono cobrizo corto y entallado, con cuello mao y mangas a medio brazo. Lo combinó con medias negras y un maquillaje sencillo para no quitarle protagonismo al vestido. En otra imagen, se le puede ver con una blusa de manga larga negra que mostró a la perfección con una falda de lentejuelas tornasol.

Gloria Trevi se une a la moda de las lentejuelas

Gloria Trevi es otra de las famosas que se ha dejado seducir por los atuendos de lentejuelas, para sus conciertos y presentaciones en medios, son muchas las ocasiones en las que la cantante ha elegido este look para dejar a todos sus seguidores encantados.

Para quienes prefieren un estilo más rockero, la intérprete de canciones como "Soledad", "No querías lastimarme" y "Todos me miran", se ha dejado ver en sus redes sociales con chamarras de lentejuelas, un look muy acertado para llevar a las reuniones de Año Nuevo.

Los vestidos, chamarras y otros accesorios de lentejuelas son una tendencia que tomará mucha fuerza para los últimos días de este año, y no importa la edad, es un atuendo que va bien con todas las mujeres pues da mucha luz y estilo.