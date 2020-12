José Manuel Figueroa recuerda a su padre, Joan Sebastián, con conmovedoras palabras; "me siento más solo que nunca"

José Manuel Figueroa se ha consolidado como cantante y compositor, pero hay algo que le sigue doliendo en el corazón y es el recuerdo de su padre Joan Sebastian.

Durante su aparición en el programa "Tu-Night", conducido por Omar Chaparro, afirmó que ha tenido ganas de decirle lo enfadoso que ha sido el que se haya muerto.

Me hace falta tú, pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen falta mis hermanos, señaló Figueroa durante la entrevista con Chaparro.

Demuestra su amor

El conductor le cuestionó si tiene en mente casarse a lo que el cantante afirmó que se siente bien, pero a la vez muy confundido porque le gustaría llegar a esa meta.

José Manuel reveló a quien fue la última mujer a la que le demostró su amor y fue a su hija durante una visita que realizó a Los Angeles.

Para mantenerme enamorado tengo que confesar que soy una persona de entender, sentenció Figueroa sobre sus desaventuras con las mujeres.