Emilio Osorio hace FUERTE declaración sobre la SEPARACIÓN de Niurka y Juan Osorio

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, lanzó una fuerte revelación sobre la separación de sus padres, asegurando que de estar juntos una vez más “sería una bomba” por lo que prefiere que estén separados.

El joven artista fue cuestionado sobre las declaraciones de su madre, en las que Niurka Marcos aseguró que tiene una buena convivencia con el padre de su hijo y aún sostiene relaciones íntimas con él.

Al preguntarle sobre si le gustaría ver juntos a sus padres una vez más, el joven cantante respondió que “sería un pesar” para él y resultaría “una bomba” para todo el mundo, por lo que aseguró que separados es como prefiere que se encuentren.

“Obviamente no, Niurka y Juan Osorio juntos otra vez, de lejitos están chidos, él en Mérida, ella aquí, hablan nada más de vez en cuando (…) Si están juntos que hagan lo que quieran, pero yo no los quiero juntos, no gracias”.

Foto: Instagram

Emilio Osorio responde a críticas

En entrevista para el programa “Venga la Alegría”, Emilio Osorio respondió a las críticas sobre quienes lo han señalado por no acompañar a su padre luego de haber dado positivo a Covid-19.

El joven dio muestras de madurez, asegurando que en estos momentos debe seguir lo que su padre le ha enseñado y cumplir con sus responsabilidades sacando adelante el trabajo.

“Lo mejor que puedo hacer es enviarle las mejores vibras y estar al pendiente de lo que necesitan los médicos y las personas que están en la atención de su salud (…) Yo no soy enfermero, no soy doctor, yo qué voy a hacer allá”, expresó.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo de sus fans, quienes a través de las redes sociales le han dejado mensajes al cantante desde que su padre enfermó por coronavirus.