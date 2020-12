¡Se arma la pelea! Milanés asegura que el REGUETÓN no es música; Wisin responde

El cantautor Pablo Milánes dijo: "El reguetón no es música, es recitar cosas groseras". Ahora, uno de los mayores exponentes de este género ha tenido la oportunidad de responder al artista cubano.

Fue el puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, más conocido como Wisin, en entrevista quien respondió a Milanés, en donde aseguró que siempre cuando un género tiene éxito es cuestionado por otros artistas, pues cuando algo se vuelve popular, siempre va a contar con oposición.

"Pero nosotros tenemos que practicar la tolerancia. Nosotros no nos podemos molestar por las cosas negativas que nos dicen o no nos gustan. No estamos siendo tolerantes, no estamos aceptando la opinión de cada ser humano", declaró el artista de 41 años

Wisin le mando un mensaje claro al cantautor en donde declaró en en su caso, y el de su empresa, todos lo que trabajan ahí buscan evolucionar y aunque no todos han hecho grandes melodías, han tratado de crecer y hacer música de calidad y que le guste a su público.

Señaló que es por eso que ha estado en contante cambio de esta manera tener una evolución profesional con colaboraciones con grandes artistas, no sólo del género urbano, sino también con músicos de otros ámbitos.

Wisin prosiguió afirmó que no importa, tú puedes decir lo que tu quieras y tú puedes opinar de lo que tú quieras, es válido, pero siempre y cuando lo digas de una manera correcta, con respeto, es válido, en mi caso las críticas negativas también las tomo para poder analizar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal", declaró en entrevista con CNN.