Mauricio Mancera CONFIESA que este accidente le hizo PERDER LA VISTA: VIDEO

Mauricio Mancera es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, ahora recordó cuando tuvo un grave accidente que le provocó el perder la vista a la temprana edad de ocho años.

En una entrevista concedida al programa "Hoy", Mancera reveló que durante sus infancia acudía a clases de tenis, pero en una ocasión un impacto con una raqueta lo que originó que perdiera la vista de un ojo.

Como consecuencia del raquetazo, tuvo una fuerte hemorragia interna con el riesgo de desprendimiento de retina. Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá. El entrenador le dio la orden de abanicar con la raqueta para que se acostumbrara al peso, en una de las abanicadas no la controla y me pega, revivió el conductor.

Más de un año en sombras

Mauricio Mancera puntualizó que las secuelas del impacto no se presentaron de manera inmediata, sino cuando se disponía a regresar a casa. Fue uno de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida, recordó el presentador.

Mauricio señaló que estuvo cerca de un año sin poder tener visibilidad en el ojo, lo que le ocasionó molestias ya que no podía realizar actividades física.

Al año comencé a ver color, por instantes, pero la visión la recuperé al año y medio del incidente, puntualizó Mancera.