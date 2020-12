María León culpa a la pandemia por no tener novio; esto es lo que dijo

La cantante María León, sorprendió a sus seguidores al mencionar que la crisis sanitaria ha provocado que ella no consolide su relación con el actor Carlos Ferro.

"¡Maldita pandemia!, háblame Carlos, nomás me mandas cuidar a tus perros y luego nada”, dijo la cantante tapatía.

María León culpa a la pandemia por su relación que aún no se consolida

Aunque cabe mencionar que en días recientes se le ha cuestionado por su preferencias, debido a que recientemente expresó que sentía cierta atracción por Beyoncé.

El video con Regina Blandón

En los días recientes se dio la última polémica de María León, luego del video que grabó con Regina Blandón, en el que tienen escenas muy candentes.

Y es que recientemente las cámaras del programa Hoy, quisieron saber algo al respecto, a lo que ella respondió de forma tranquila y aclaró los malentendidos, al indicar que las personas tendrán sus conclusiones y a ella no le corresponde hablar de eso.

"La verdad es que para mí eso no es ninguna ofensa, la gente tendrá sus opiniones y pues si a la gente que me sigue no le importa, pues que ruede el mundo ¿no?”, aseguró.