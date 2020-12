José Riaza hace cover de tema de Danna Paola

El español José Riaza estaba a punto de salir de gira a Argentina y Estados Unidos cuando la pandemia del coronavirus llegó a la CDMX, ciudad donde radica desde hace varios años.

Sin poder salir a ningún lado por el confinamiento, empezó a hacer covers de algunos temas famosos, entre ellos “Mundo de caramelo” de Danna Paola. El resultado de cada versión le gustó tanto que decidió hacer un disco titulado “Cleptomanías I”.

“Es una balada a la que le incluí un toque de jazz, parece absurda, pero suena increíble, escogí todo tipo de temas, me quité los prejuicios y me puse a trabajar” detalló el músico en entrevista.

Este disco nació del anhelo de querer hacer un disco, pero no poder invertir en él por la pandemia: “Comencé con el hurto literal e indiscriminado de pianos en videos de Youtube, luego el proyecto fue creciendo, se sumó más gente, todos apoyando con sus recursos, por el simple hecho de hacer música”.

Como artista independiente, el madrileño está acostumbrado a no contar presupuesto, pero esta pandemia hizo que todo empeorara, porque de las giras es donde se saca el dinero para invertir en las producciones discográficas, por eso agradeció el apoyo de sus colegas en este disco.

“La gente está contenta, porque no dejo de sacar material. Este es mi cuarto disco y he presentado seis videos, creo que he compensado las giras con los clips de los temas y eso es bueno, porque sigo presente. Algunos fans son tan empáticos, que me hacen algunas donaciones o compran la versión digital, esto no ayuda a seguir”, finalizó.