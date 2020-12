Hija de Cristian Castro lo hace llorar, conoce la razón

En conferencia de prensa virtual, Cristian Castro dio a conocer que su hija Rafaella lo hizo llorar el día de su cumpleaños este pasado 8 de diciembre.

El motivo, comentó, fue que la pequeña le dedicó una canción que lo conmovió al punto de que no podía para el llanto.

“Me gusta mi hija Rafaella, que ella fue la que me compuso a mí su primera composición, me la regaló de cumpleaños este 8 de diciembre… ¡y bueno!, lloramos una hora entera, ya se imaginarán, los llantos ahí, que se me salían a chisguetazos, y sacó una pieza maravillosa, sacó una pieza única, preciosa, que es imposible no llorar”, narró el orgulloso padre.