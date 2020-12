Esteban Macías, QUERIDO conductor de TV, da positivo por Covid-19 ¿Cuál es su estado de salud?

El famoso y querido conductor de televisión, Esteban Macías informó que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19 sumándose a la larga lista de famosos que se han visto afectados por la pandemia.

En un video compartido en redes sociales, el también presentador señaló que se encuentra bien; sin embargo, decidió aislarse unos días para evitar mayor número de contagios.

Además, Esteban Macías detalló que se ausentando de sus actividades diarias, tras dar positivo por el mortal virus surgido en la ciudad de Wuhan, China.

“Pues bueno con la novedad de que soy positivo a Covid-19 por eso no me han visto en el ‘Chismorreo’, por eso no he podido asistir a mis grabaciones", señaló.

El conductor argumentó que, afortunadamente, no ha presentado síntomas; sin embargo, invitó a sus seguidores a continuar con los protocolos sanitarios para evitar mayor número de contagios.

Durante esta semana, el Covid-19 se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de que famosos como Juan Osorio, Ponche de Negris y Alfredo Adame confirmaran sus casos positivos.