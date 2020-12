¡Al fin! Alfredo Adame hace las pases con su hijo Sebastián tras dar positivo a Covid-19

En entrevista para un programa radiofónica, Alfredo Adame compartió que después de dar positivo a Covid-19 y aunque es asintomático durante su aislamiento sigue tratamiento médico.

Además de que esta situación lo acercó con su familia, en particular con su primogénito con quien había tenido un fuerte distanciamiento debido a sus preferencias sexuales.

Hicieron las pases

“Ayer vino mi hijo Sebastián a verme, me dijo ‘papá, te quiero mucho’, ‘¿Cómo estás?’, ‘¿Estás bien?’, yo me había quejado de que tenía que andar mendigando el cariño de mis hijos, y bueno… prácticamente ayer hicimos las paces, me habló, me preguntó cómo estaba, todo muy bien”

A finales de julio pasado, el actor tuvo diferencias con su hijo Sebastián cuando éste publicó un audio de Whatsapp en el que Alfredo le expresaba su vergüenza por hablar sobre su sexualidad con los medios.

“Hace ratito vino y de lejitos platicamos 15 minutos, No nos recriminamos nada, nonos dijimos nada sino simplemente él con su humildad, yo con mi humildad y sabiendo cómo estuvieron las cosas, ya limamos asperezas”.

Pólemica Trejo-Adame

Hasta ese punto llegó la burla, en la que se habló sobre la muerte de Alfredo Adame. pero el conductor se limitó a decir que Carlos Trejo era alguien sin gracia y que tres rosas era lo único para lo que le había alcanzado al caza fantasmas.

"Me doy cuenta que sigue siendo el mismo que no tiene gracia. Que nació sin estrella", dijo Alfredo Adame, después de ver el video en el que Carlos Trejo se burla por su positivo a Covid-19.