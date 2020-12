Danna Paola cambia la música y la actuación por magia; presume en TikTok su nuevo talento

Danna Paola se sigue posicionando como una de las favoritas de la red; no sólo es uno de los nombres más buscados de este 2020, también sigue agregando seguidores a sus redes sociales y conquistando plataformas nuevas como TikTok, en donde algunos de sus videos alcanzan más de 10 millones de reproducciones.

En la aplicación que muestra pequeños clips, la cantante y actriz ha publicado una gran diversidad de videos en donde la hemos visto bailando, cantando o representando alguna escena de películas famosas. Pero ahora parece que la joven ha decidido dejar atrás la actuación y la música para dar paso a la magia.

Hasta este 2020, Danna Paola es una de las cantantes mexicanas con mayor número de seguidores en Instagram, con casi 30 millones de fanáticos que siguen sus pasos; y aunque en TikTok no tiene tanto tiempo, la cantante ya cuenta con más de 11 millones de seguidores.

Danna Paola presume en TikTok su nuevo talento

Uno de sus últimos clips en TikTok, muestra a la joven cantante realizando un truco mágico para encender una vela, algo que ha encantando a sus fanáticos, pues el pequeño video ya cuenta con casi 6 millones de reproducciones.

La publicación fue acompañada por un pequeño mensaje "What the ..." (Que) y un emoji de carita sorprendida, además en el fondo del clip se puede escuchar la canción "Therefore I Am" de Billie Eilish,

El truco de magia con el que Danna Paola conquistó a sus seguidores. Foto: Captura de Pantalla

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar y la publicación tiene más de 2 mil 500 mensajes en los que le hacen saber que la consideran hermosa y perfecta. También ha recibido más de 900 mil "me gusta". Aunque no es el clip favorito o el que tiene más reproducciones, este es sin duda una imagen con la que la cantante ha logrado conquistar a muchos con su nuevo talento.