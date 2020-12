No contagié a nadie a propósito, afirma Ariel Miramontes "Albertano" en HOY tras recuperarse de Covid-19

Luego de recuperarse del COVID-19, Ariel Miramontes mejor conocido por dar vida a “Albertano Santa Cruz”, famoso personaje de “María de todos los Ángeles” y “Nosotros los Guapos”, ya retoma su vida con normalidad, aún siguiendo los protocolos de sanidad que se recomienda.

Fue en entrevista para el programa Hoy que Ariel reveló cómo vivió los días en los que estuvo contagiado de este nuevo virus, además contó cómo se sintió al ser señalado por algunos medios de comunicación de ser el responsable de contagiar a algunos compañeros de la industria.

¿Contagió a alguien más?

De acuerdo con el propio Ariel, asegura que aunque lo señalaron de ser el responsable de contagiar a compañeros de teatro y televisión, él sabe que no hizo nada indebido pues inmediatamente cuando recibió los resultados de dar positivo a COVID-19, tomó las medidas necesarias y se aisló.

Ariel cuenta que él no tuvo ningún síntoma por lo que no sabía que tenía dicha enfermedad y de acuerdo con los conductores de Hoy, el intérprete de “Albertano” recibió el correo en donde le confirmaron que era positivo mientras estaba en el foro 16 de televisa.

Pese a esto, “Albertano” asegura que no contagió a nadie de una forma deliberada pues debido a que sus contagio fue asintomático no pudo saber antes que tenía COVID-19, incluso asegura que debido a su responsabilidad y para evitar contagios no asistió a la boda de Ninel Conde aunque fue invitado.

El pasado 10 de noviembre Ariel Miramontes apareció como invitado de lujo en “La Más Draga” y este próximo 05 de diciembre podremos disfrutar de una función vía streaming de “A Oscuras me da Risa” obra de teatro en la que participa el actor y comediante, misma que se pospuso mientras él se recuperaba de COVID-19.