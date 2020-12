Giovanni Medina habla sobre el video en el que Larry Ramos detalla algunas de sus estafas

Giovanni Medina se refirió durante una entrevista a la manera en que el esposo de su expareja Ninel Conde, Larry Ramos, realiza negocios y que fue captado en un video; durante la grabación, la cual fue difundida en los medios, se ve a Ramos hablar sobre la forma en que estafa a sus clientes.

Ha sido a la salida del juzgado al que asiste para acudir a las audiencias que mantiene con la cantante Ninel Conde en defensa por la custodia de su hijo Emmanuel, en donde Giovanni Medina fue entrevistado por la prensa y externó su sorpresa por esta grabación en donde presuntamente Larry Ramos habla sobre la manera en que planea dar solución a las demandas que mantiene en su contra.

El empresario destacó que le impacta la frialdad y la sangre fría con la que Larry Ramos habla en el video sobre la forma en que planea manejar las incontables demandas que hay en su contra en estos momentos: “Él dice, bueno, puedo llegar a tener 20 demandas, pero si recupero el nombre puedo ir a 50 demandas, entonces víctima 1, víctima 2 y víctima 3, es un cinismo impresionante,” declaró Medina.

No descarta apoyar a Conde

Para Giovanni Medina el actuar de Ramos es lo que se consideraría una estafa: “Lo que necesita para pagar las demandas actuales es estafar a nuevas personas”, declaró el empresario a la prensa. Al ser cuestionado por los medios sobre si planea apoyar en algún momento a su expareja, Medina aseguró que no descarta esa posibilidad.

El empresario aseguró que no dudará en brindar el apoyo a la cantante y actriz ya que se encuentra completamente seguro que la historia que ha iniciado Ninel Conde con el empresario colombiano no llegará a buen fin, además que le preocupa por ser la madre de su hijo, destacó.

Giovanni Medina aseguró que en su momento y en la medida en que él tenga las posibilidades piensa apoyar a su ex porque intuye que la relación que mantiene Conde con Ramos no va a terminar bien: “Entonces yo voy a cuidar a la mamá de Emmanuel, no a Ninel… Ninel la verdad no me interesa”, concluyó el empresario.