¡Diosa! Bábara de Regil pasea en la playa con DIMINUTO traje de baño

Sin duda alguna, Bárbara de Regil es una de las mujeres más bellas de México y aunque se ha enfrascado en varias polémicas, la actriz no se ha enganchado y sigue tratando de crecer tanto en lo profesional como en lo personal, y es que actualmente atraviesa por una de las mejores etapas de su vida.

Bárbara de Regil además de gozar de gran popularidad, tiene una vida familiar perfecta y muestra de ello es que en esta cuarentena tuvo la oportunidad de pasarla con su hija, esposo Fernando Schoenwald, y hasta con su perrito que se llama “Simba”.

La actriz que dio vida a “Rosario Tijeras” en su versión mexicana ya abandonó el caribe mexicano debido a que viajó a Estados Unidos para filmar su próxima película, la cuál será su entrada a Hollywood y lo hará acompañada del también actor y conductor Omar Chaparro.

Aprovechó al máximo su estancia en Tulum

En las fotografías publicadas en la revista TVNotas se puede ver como Bárbara de Regil no perdió ni un minuto de su estancia en las playas mexicanas pues supo aprovechar cada uno de los momentos a lado de su hija Mar con quien tiene una gran relación.

Foto: TVNotas

Además la actriz no descuidó ni por un momento su tan envidiable físico ya que en todo momento veía la oportunidad para ejercitarse, tal y como lo hizo acompañada de su perro “Simba” a quien lo llevaba a correr por la playa.

Foto: TVNotas

Y el momento romántico a lado de su esposo Fernando Schoenwald no pudo faltar pues aunque ya no están de “Luna de Miel” la pareja se muestra más enamorada que nunca pues no perdieron la oportunidad de mostrarse cariñosos el uno con el otro.