Aleks Syntek no se deja presionar por las REDES SOCIALES: FOTO

A Aleks Syntek la inmediatez de las plataformas digitales no lo asusta, ni le preocupa, se toma con calma la creación de su nueva música y hasta se anima a preparar un disco, tal como ha trabajado durante sus más de 30 años de carrera, ya que le gusta trabajar a detalle cada canción.

El lapso entre cada material no es por falta de creatividad, al menos así lo demostró durante su participación en el programa “Sergio Mayer Sin Restricciones”, en donde con sólo cuatro palabras y acompañado del piano, armó una estrofa en cuestión de segundos con cuatro palabras que la gente del staff sugirió.

Sentado frente al piano, que tenía dibujados varios corazones que dan vida a la portada de su próximo disco “Anatomía del amor”, Syntek contó detalles de su carrera artística e interpretó el nuevo sencillo “La Extinción de las Especies”.

Momentos antes de su participación en dicho programa, el actor de “Chiquilladas” dio detalles de su nuevo álbum, el cual tiene mensajes con los que espera que la gente reflexione sobre los problemas ambientales y cambien sus acciones para no acabar con el planeta.

“La mitad del disco lo compuse durante la cuarentena, tiene muchos mensajes, trato de llegar a las fibras humanas con las letras, porque no creo que estemos en el mood de hacer canciones que digan que bailes para la izquierda o a la derecha. Es momento de hablar de cosas más importantes, no tan frívolas”, señaló el intérprete.

Considera que como figuras públicas, tienen la responsabilidad de invitar al público a reflexionar con los temas, no sólo a buscar palabras que rimen aunque no tengan sentido, porque al final eso, lo puede hacer cualquier persona, cree que las letras profundas necesitan de más astucia e inteligencia.

“Hay que ser valientes para mandar un mensaje, para mí sería fácil hacer canciones triviales y pegajosas, que vendan mucho en radio y jalen mucho comercialmente, pero somos pocos los artistas que invitamos al público a reflexionar, los que buscamos trascender desde el punto de vista creativo”, afirmó.

Lamentó que la mayoría de las industrias, no sólo la de entretenimiento, pongan el dinero por encima del bien común, cuando en un futuro no se cuente con agua, los billetes y monedas no podrán revertir el daño ambiental.

Papá presente

Desde que era niño, Aleks comenzó su carrera en la televisión, pero la fama no le ha impedido llevar una vida tranquila, familiar y ser un padre orgulloso. Disfruta al máximo cada momento que pasa con sus hijos Natalia, de 14 años, y Matías, de 11, en especial las celebridades como Día de Muertos, en las que cada año se disfraza para salir a pedir calaverita.

“Este año no salimos, pero yo sí me disfracé de extraterrestre, cada año lo cambio. Actualmente, es una fecha que disfrutó más con el más pequeño”, finalizó.

Conoce más

Su nuevo álbum “Anatomía del amor”, será el octavo de su carrera como solista.

“Anatomía del amor” verá la luz el próximo 2021 y está compuesto por 10 temas.

Sergio Mayer le regaló un dije de corazón, similar al de la portada de su disco.

Su material pasado fue un homenaje a los rockeros españoles.

En números

4 discos publicó con su grupo “La gente normal” .

. 1999 participó en la banda sonora de la película “Sexo, pudor y lágrimas” .

. 6 años tiene sin lanzar un álbum inédito.

“Me sentiría mal, si simplemente me dedico a hacer temas triviales, trato de ser responsable y mandar un mensaje”

Por Patricia Villanueva Valdez