Sylvia Pasquel recuerda 'el último aliento' de mujeres aguerridas

View this post on Instagram

El #u00daltimoAliento regresa y llegaru00e1 a sus casas en #noviembre a travu00e9s de u0040eticketmx u00a14 mujeres extraordinarias, 4 historias, 4 monu00f3logos ! #teatroencasa u0040stephaniesalasoficial u0040torresmarianaof u0040ladelgadoquiroga y u0040anastasia__acosta u00bfYa tienen sus boletos ? u2764ufe0fud83dudd25ud83cudf39 . . Boletos en u0040eticketmx (en la biografu00eda pueden encontrar el link) ud83cudf9f