Mhoni Vidente predijo la muerte de Magda Rodríguez y revela la CAUSA de su fallecimiento

Mhoni Vidente tuvo una gran amistad con la fallecida productora, Magda Rodríguez, de quien había predicho que para este 2020 ya no estaría más en la emisión de Televisa.

"Yo no creo en la muerte y el hecho de decirle que ya no estaría en Hoy, significó que ya no estaría en el plano terrenal", dijo en el programa Aquí Contigo.

Magda perdió la vida a causa de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. Pero para la adivina, esto pudo ser provocado por un fuerte coraje, pues es conocido por muchos que ella tenía el control total de todos sus proyectos.

Mhoni vidente dijo que la causa por la que murió fue por un coraje y que ese enojo hizo que le explotaran los órganos. También explicó que hay que tener calma. "Ella quería hacer todo y era válido, pero no todo puede ser trabajo", aseguró.

En lo que se refiere al programa Hoy, Mhoni Vidente aseguró que pronto, un hombre sería el encargado de la producción y podría ser Alexis Núñez o Reynaldo López.