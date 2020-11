¡CONMOCIONA Belinda con retrato en LA CAMA!: FOTO

Aunque la vida de Belinda se ha forjado gracias a la televisión y la música, las redes sociales han hecho su cometido para que la actriz esté cada vez más cerca de sus fans.

Y es que la nacida en España, aunque más amante de México que nadie, ha establecido una relación muy estrecha con sus fans de Instagram, donde la modelo presume a sus más de 12 millones de seguidores sus más recientes trabajos, su vida amorosa y...¿una foto en su cuarto?

Así es, la madrileña de 28 años ha dejado boquiabiertos a todos por haberse conmocionado y mostrar su vida íntima en su perfil, al menos en una foto, donde se le ve celebrando los 100 años de vida de la marca Tous, de la que es una gran admiradora.

View this post on Instagram ud83cudf38ud83cudf38ud83cudf38 A post shared by Beli (u0040belindapop) on Aug 25, 2020 at 2:11pm PDT

Fuera de serie

Y es que no es común que la novia del cantante Christian Nodal sea vista en este tipo de publicaciones, aunque eso no fue pretexto para no levantar suspiros entre todos los que aprecian su belleza.

Una sudadera color negra y estampado colorido fueron suficientes para que la protagonista de "Hoy No me Puedo Levantar" y "La Voz México" fuera la sensación, pues no se puede negar que su atractivo luce con cualquier ropa.

La imagen, publicada el viernes pasado, ya cuenta con más de 400 mil Me Gusta.