¿Quién es la máscara? Georgina Rodríguez, novia de CR7, APARECE en famoso reality: VIDEO

Quu00e9 gran honor actuar en el estreno de MASK SINGER en Espau00f1a!!! ud83dude0dud83dudc83ud83cudffbu2728 #MaskSinger arrasa como el mejor estreno de entretenimiento en Espau00f1a en 8 au00f1os con un 27,4u0025 y lo mu00e1s visto de la temporada con 3.740.000 espectadores en u0040antena3com. Tambiu00e9n consigue el minuto de oro con cerca de 4,4 millones de espectadores en el momento en el que yo me quito la mu00e1scara (el 30,2u0025 de la audiencia). En redes sociales fuimos lu00edderes: primer trending topic nacional, segundo mundial, 35 trending topics en total. Ademu00e1s, fue lu00edder en share social y acumula +77.700 tuits y 40 millones de impresiones. El minuto de oro del du00eda en redes se produjo a las 00:19h, con 1.995 tuits en un solo minuto, cuando se descubriu00f3 que YO estaba debajo de Leu00f3n ud83eudd81 Muchas gracias u2764ufe0f u0040masksingera3 u0040antena3com u0040fremantleesp u0040susanauribarri u0040ivana_rh u0040alfinproducciones