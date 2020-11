MasterChef México 2020: Tachan de MACHISTA a concursante por POLÉMICA actitud

View this post on Instagram

u00a1El primer reto es para elegir capitanes! Salime y Nicolas elegiru00e1n sus equipos. ud83dudd25 #MasterChefADomicilio Los momentos de Masterchef son trau00eddos a ti por u0040KnorrMexico, u00a1no dejes de probarlos! #YoCociKnorr #Pequeu00f1osCambios Descubre mu00e1s aquu00ed: https://bit.ly/32lBLDl