¡Juan Solo más ROMÁNTICO que nunca! DEDICA canción a conductora: VIDEO

El confinamiento no ha detenido la creatividad de los artistas. Tal es el caso de Juan Solo, quien a pesar de la pandemia lanza su sencillo 'Qué nos alcance', para recordar los buenos momentos en la playa a pesar de las dificultades que han surgido en este 2020.

En entrevista para Nuestra Mañana, el cantautor explicó que durante el resguardo domiciliario por la emergencia sanitaria de Covid-19, comenzó a crear música, de ahí surgió esta nueva canción, la cual tenía el objetivo de transportar al escucha a la playa.

Igual que todos los que estamos en casa me puse las pilas para hacer esto que tanto me gusta que son canciones. Tenía ganas de hacer una rola que me transportara a la playa que es un lugar que para mi es mágico; yo disfruto mucho estar a la orilla del mar o adentro del mar, con la arena en los piés, asoleándome rico.