Eleazar Gómez: Mi corazón está contento

Luego de que se diera a conocer que Eleazar Gómez tiene más que una amistad con la modelo Stephanie Valenzuela, el actor se limitó a decir que en estos momentos de su vida está feliz.

“No sé a qué te refieres, pero no me gusta hablar de mi vida privada, sólo te puedo decir que mi corazón está muy contento”, dijo en entrevista vía telefónica.

Prefiere reservar las experiencias en el amor para las letras de su nuevo disco, el cual espera lanzar a finales de año con 10 temas de su autoría, donde también expresa ideas de desamor, ya que escribir es una disciplina que hace con facilidad desde hace tiempo.

“El tema que viene el próximo mes es una balada urbana y tendrá una colaboración. Me identifico más con el pop, pero actualmente hay una mezcla de géneros y hay que aprovecharla, conocerla y experimentar en todo”, dijo Gómez.

DA VOZ A COMUNIDAD LGBT

Como actor trabaja en la telenovela “La Mexicana y El Güero”, donde da vida a un personaje gay que reprime sus sentimientos, papel que representó grandes retos, pero se siente orgulloso de poder darle voz a la comunidad LGBT.

“No me había tocado dar vida a un personaje homosexual y me gustó entrarle. Al final siempre causa controversia, pero lo que buscamos es que esto ya no sea así, creo que la preferencia sexual de alguien, no debería ser un tema de alamra, por eso queremos dar un mensaje de aceptación, hay que amarnos como seremos humanos”, detalló.

En la telenovela comparte créditos con Itatí Cantoral, Juan Soler y Jacqueline Bracamontes, actores que admira y de los que aprende constantemente, por su sencillez y profesionalismo.

Por Patricia Villanueva