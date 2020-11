DEFIENDE exconductor de HOY a Andrea Legarreta tras rumores de CONFLICTOS con Magda Rodríguez: VIDEO

Tras la muerte de Magda Rodríguez, volvieron a reavivar los rumores sobre los supuestos conflictos que tenía Andrea Legarreta con la productora de 'Hoy'. Sin embargo, uno de sus excompañeros salió en su defensa.

El domingo falleció la productora del programa matutino de Televisa, desconcertando a todo el medio del espectáculo por su sorpresiva partida. Legarreta junto a Galilea Montijo y sus demás compañeros, le rindieron un homenaje durante la emisión del lunes.

Durante el programa especial, dedicaron algunos pensamientos hacia quien fue su jefa por dos años y emitieron su pésame para la familia de Rodríguez, en especial para Andrea Escalona.

Ante las especulaciones sobre su relación conflictiva con la productora y sobre todo su hija, Andrea Legarreta ha aclarado que ambas se tenían mucho cariño. Aún así, los rumores siguen permeando.

Esta vez quien salió en defensa de la conductora de 'Hoy' fue Reynaldo Rossano, "El Papirrín", quien estuvo en el programa por 13 años y conoce la personalidad de Legarreta.

Reynaldo actualmente está conduciendo 'Aquí Contigo' y fue ahí donde declaró que desconoce si la también actriz tenía algún conflicto con Magda Rodríguez, sin embargo, indicó que Andrea es una persona empática y cariñosa.

Yo conozco a Andrea y voy explicar algo que mucha gente no sabe o está fuera de contexto. A lo mejor se manejaba que no había una buena relación, que la verdad desconozco, pero conociendo a Andrea siempre es una persona muy sensible, siempre es una persona muy apapachosa y que cualquier tragedia a ella le toca mucho como ser humano.

Al respecto de los rumores sobre que tanto Galilea como Andrea deciden quienes se quedan en la producción del matutino, "El Papirrín" descartó que estas declaraciones sean verdad. Indicó que los actores no tienen la posibilidad de exigir a las autoridades de la empresa que remuevan algunos de sus compañeros.

Ellas son las titulares del programa y de alguna u otra forma tienen peso sobre la producción. No tienen poder de decisión porque un actor no decide y porque la empresa va más allá de los deseos de un actor o de un conductor. Por qué te voy a sacar a ti, si eres un elemento importante y me generas ventas y me generas ingresos.