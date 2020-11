Susana Zabaleta regresa con su ex y estalla contra quienes la critican: "Envidiosas y solas"

Susana Zabaleta hizo menos las críticas en su contra luego de que un maquillista y asesor de imagen dijera que la cantante lo maltrató e incluso le escupió cuando trabajó para ella.

La actriz aseguró que esta es una declaración que busca desprestigiarla, la artista manifestó en entrevista para el programa matutino "Hoy" que los dichos en su contra son puros chismes.

“Imagínate si me molestaran las cosas que han dicho de mí en la vida, yo les recomiendo, señoras, que se les resbale lo que dijo la vecina chismosa y envidiosa de su cuerpazo y de sus noches de pasión. Las únicas que critican son las que no hacen nada, las aburridas, las solas, las nadies”, expresó.

Finalmente, la intérprete mexicana no ocultó que se está dando una nueva oportunidad con su ex, José Roberto Pisano: “Yo creo que el reencuento, donde hubo fuego, yo sí pego no, o tú no, ta bonito, yo amo a todos mis ex”.

Susana Zabaleta responde a críticas

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video que dedicó a sus haters, Zabaleta lo hizo de una manera muy particular demostrando su gran talento en la actuación y al narrar historias, con una de ellas envío un mensaje claro a quienes la critican.

Zabaleta recibió toda clase de comentarios por su video, entre ellos de sus fans quienes aplaudieron la particular forma en que la también cantante decidió responder a las críticas que ha recibido en las redes sociales, dejando ver que hará siempre lo que la haga feliz sin importar nada.

Por: Agencia Mex