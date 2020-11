Paulina Aguirre: “El encierro es una cuestión mental”

Para la cantante Paulina Aguirre, la pandemia no debe ser un limitante creativo, al contrario, como músico y artista sabe que debe aprovechar las herramientas digitales para crear nuevos temas que inspiren al público en esta época de incertidumbre.

Aguirre recién lanzó su sencillo “En secreto” en donde se enfoca en dar esperanza a sus fans, ya que considera que este confinamiento debe ser usado para reflexionar y entender que lo más importante es pasar tiempo con la familia. Además, las temáticas sociales son las que mueven su corazón.

“Mi mamá en septiembre y octubre estuvo unos días en urgencias, por problemas en el corazón, no tenía el virus ni nada, pero no te dejan pasar por seguridad. Entonces pensar que quizá no la podía ver más, me di cuenta de que tan frágil es la vida y lo necesario que es decir una frase de afecto a tus seres queridos”, contó.