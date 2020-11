Actrices mexicanas piden hermandad en gremio artístico

Este año la lucha de la mujer por exigir igualdad y respeto creció, sin embargo, las actrices Marimar Vega, Diana Bovio y Tessa Ia consideran que es necesario crear ese sentimiento de hermandad entre el género, para que entonces sí se dé un cambio.

“Siempre digo que la mayoría de los problemas y las críticas son entre mujeres, pedimos que nos respeten pero no lo hacemos entre nosotras y no somos compañeras”, comentó Marimar Vega.

La hija del fallecido actor Gonzalo Vega, señaló que este apoyo y unión entre mujeres se debe hacer entre todas, y no sólo con el grupo de amigas: “Debemos empezar por no hablar mal unas de las otras y no juzgar por las decisiones que tomamos”.

Diana Bovio señaló que ha contado con el apoyo de su familia, amigas y mujeres cercanas durante sus 31 años de edad, pero siente que puede existir más hermandad, empatía y solidaridad entre el género y los seres humanos en general, porque sólo así se forma una sociedad mejor.

Diana Bovio contó que filmar en Bogotá, la ayudó a conocerse más y disfrutar de la soledad.

“No importa de quién venga el ataque, hace el mismo daño. Debemos entender que somos seres complejos y sentimos. Todos tenemos pensamientos positivos y negativos, no es malo, hay que aprender a dominarlos y manejarlos. No hay que esperar a que las demás cambien, más bien cada una debe ser solidaria, empática y segura”, contó Bovio.

Ambas actrices forman parte de la nueva serie “De Brutas Nada”, en la que se cuenta la historia de mujeres con distintas personalidades que disfrutan de su independencia, libertad y vida, además reflexionan sobre qué rol tienen y si están ahí, porque quieren o por seguir reglas.

La serie es protagonizada por Tessa Ia, con el personaje de “Cristina”, a quien su novio la engaña a una semana de la boda. Ahora ella tiene que superar esta pérdida y seguir adelante con sus sueños.

“Es una serie fresca, inteligente y divertida con la que las personas se van a relacionar... Muestra las diferentes feminidades y sus distintas luchas, algo valioso de reflejar en las series, porque tampoco damos soluciones, ni decimos que una esté en lo correcto o no, sólo presentamos mujeres buscando el significado de su vida y su ser”, detalló Tessa.

Tessa Ia contó que se identifica con Cristina, al ser una mujer que sigue adelante pese a las adversidades.

En ese sentido, Vega señaló que la serie muestra a mujeres fuertes que también sueñan con tener una pareja, “eso es algo que jamás dejará de pasar, porque no está peleada la mujer empoderada con el amor con la búsqueda del amor”.

En “De Brutas Nada” también participan los actores Christian Vázquez y José Pablo Minor, quienes también rompen con los clichés del macho mexicano y de la comunidad LGBTTI.

Conoce más

Es producida por Sony Pictures Television y se grabó en la CDMX y Bogotá, Colombia

La historia está inspirada en el bestseller “Los Caballeros Las Prefieren Brutas”, de Isabela Santodomingo

Fue adaptada por Rosa Clemente, Raúl Prieto, Connie Acosta, Andrea Ortega, Héctor Orbegoso y María Alejandra Escobar

En números

6 de noviembre se estrena en Amazon Prime

3 meses grabaron en Bogotá, Colombia

Por: Patricia Villanueva Valdez