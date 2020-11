Yuri habla de lo bueno que le ha dejado la pandemia por Covid-19

Pese a que varios artistas se encuentran desesperados por volver a trabajar y dejar el encierro que les trajo la contingencia sanitaria por la Covid-19, Yuri aseguró que para ella esta situación le ha caído de maravilla.

La intérprete de “Maldita Primera”, quien en días recientes negó tajantemente haber dado positivo a coronavirus, se sinceró en entrevista para el programa Sale el Sol y habló de las cosas buenas que le trajo el confinamiento por la pandemia.

“En una parte no es que aplauda yo al Covid, porque es una enfermedad mortal y no me gusta nada, pero gracias a este tiempo y a esta pandemia te puedo decir que descansé como nunca he descansado, he disfrutado la paz, he disfrutado a mi familia, he disfrutado a mi hermana que ya es lo último que me queda de mi primera familia y he recordado mucho a mis padres, me he vuelto muy chillona”.