MasterChef México: Excocinero del reality show vuelve con programa VIDEO

View this post on Instagram

Mau00f1ana por nuestro canal de YouTube #MexicanCookingShow by #OsirisOrozco no se lo pierdas; Clases de cocina con chef nacional e internacionalmente reconocidos u0040chef.juanarroyo en un marco de primer nivel u0040esterno_outdoor_specialists con invitados VIP u0040theresoto u0040manunisima u0040deborahlagrandedrag u0040sientateiniesta u0040dariomattus u0040soyvayavaya para tomar la clase junto con los aprendices que compraron su boleto. Patrocinado por marcas u0040erotika_mx